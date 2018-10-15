خبير آثار: الفن الصخري يعكس قصة عالم حضاري ضخم متعدد الجوانب

قال الدكتور محمد حمزة الخبير الأثري والعميد الأسبق لكلية الآثار والمساعد الأسبق لرئيس جامعة القاهرة، إن الفن الصخري في مصر يعد من أقدم الفنون في العالم، ويعكس قصة عالم حضاري ضخم متعدد الجوانب ظهر على أرض مصر.





وتابع حمزة، في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، أن هذا الفن عكس مشاعر وأحاسيس إنسان هذه العصور ومعتقداته، وتشتمل هذه الرسوم وتلك الصور على رسوم لحيوانات مفترسة وقطعان ماشية وجمال وأحصنة ورؤوس بشرية مستديرة وبعض هذه الرسوم منفذ بطريقة الحفر.





وأضاف أن هذا التراث يحتاج إلى المزيد من العناية والاهتمام والتوثيق والتسجيل واستكمال الاكتشافات في تلك المنطقة ذات الطبيعة الصعبة.





وأشار إلى أن العلماء ربطوا بين هذه الرسوم الصخرية وبين الرسوم القابسية، نسبة إلى مدينة قابس شمال أفريقيا، والتي أنتجت رسوم وصور في المآوي الصخرية في عصور ما قبل التاريخ.





وأوضح أن هذه الرسوم والصور في هذه الكهوف والمآوي الصخرية في تلك المنطقة متشابهة ابتداء من مصر وانتهاء إلى أسبانيا في جبال أطلس، وهو ما يعني أن الحضارة القابسية ظهرت في مصر وأسبانيا خلال عصور ما قبل التاريخ.





يذكر أن وزارة الآثار كانت قد أعلنت عن وجود 700 موقع لعصور ما قبل التاريخ وذلك خلال أعمال البعثة الإيطالية المصرية في الصحراء الغربية على مدى 30 عامًا مضت.



