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أحمد عادل عبد المنعم: البدري تمسك بوجودي في الأهلي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:26 ص
أحمد عادل عبد المنعم: البدري تمسك بوجودي في الأهلي
حسام البدري
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عمرو مصطفى
 

 

أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي السابق والمقاصة الحالي، أن حسام البدري المدير الفني السابق للأحمر تمسك بوجوده داخل الفريق وكان رافضا لرحيله.

 

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج الماتش والذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "البدري تحدث معي وطلب مني عدم الرحيل، وأكد لي أنهم يرغبون في استمراري".

 

وتابع: "وعدني وقتها البدري بالتجديد لي بعقد أفضل، خاصة أن عقدي كان متبقي به 6 أشهر فقط".

 

المزيد عن: رياضة حسام البدري الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد عادل
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