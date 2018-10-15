لوكاكو يثير الجدل ويكشف عن وجهته المقبلة

أثنى المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمستوى فريق يوفنتوس الإيطالي، مشيرًا لقدرتهم على تحقيق الكثير من الإنجازات والألقاب خلال الموسم الحالي.

وكشف لوكاكو أنه يأمل في أن يلعب بإيطاليا في المستقبل، وهو ما يلقي بظلال من الشك على مستقبله على المدى الطويل ضمن صفوف مانشستر يونايتد.

وقال لوكاكو في حوار مع صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "يوفنتوس فريق رائع لديه مدرب مميز ومجموعة فريدة من اللاعبين، وفي كل مركز يوجد أكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق".

وواصل: "من دون شك يوفنتوس بين أفضل 3 فرق في أوروبا، بجانب كريستيانو رونالدو هناك باولو ديبالا ودوجلاس كوستا الذي أحبه كثيرًا لأنّه قادر على إحداث التغيير في أي مباراة".

ولما سُئل لوكاكو عما إذا كان يريد اللعب في الدوري الإيطالي مستقبلا، رد: "أخي جوردان يلعب في لاتسيو، أعتقد أنني قد أخوض تجربة في إيطاليا مستقبلًا. من يدري؟".

واستطرد: "الحديث دائمًا عن كريستيانو رونالدو لكن يجب أن نحترس من الآخرين مثل باولو ديبالا ودوجلاس كوستا الذي يقدم أداءًا استثنائيًا".

وأتم: "إنها مجموعة صعبة، لكن من الواضح أن مانشستر يونايتد يريد أن ينهيها كمتصدرًا للمجموعة".