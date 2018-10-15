ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لوكاكو يثير الجدل ويكشف عن وجهته المقبلة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:08 ص
لوكاكو يثير الجدل ويكشف عن وجهته المقبلة
لوكاكو
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أثنى المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمستوى فريق يوفنتوس الإيطالي، مشيرًا لقدرتهم على تحقيق الكثير من الإنجازات والألقاب خلال الموسم الحالي.

 

وكشف لوكاكو أنه يأمل في أن يلعب بإيطاليا في المستقبل، وهو ما يلقي بظلال من الشك على مستقبله على المدى الطويل ضمن صفوف مانشستر يونايتد.

 

وقال لوكاكو في حوار مع صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "يوفنتوس فريق رائع لديه مدرب مميز ومجموعة فريدة من اللاعبين، وفي كل مركز يوجد أكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق".

 

وواصل: "من دون شك يوفنتوس بين أفضل 3 فرق في أوروبا، بجانب كريستيانو رونالدو هناك باولو ديبالا ودوجلاس كوستا الذي أحبه كثيرًا لأنّه قادر على إحداث التغيير في أي مباراة".

 

ولما سُئل لوكاكو عما إذا كان يريد اللعب في الدوري الإيطالي مستقبلا، رد: "أخي جوردان يلعب في لاتسيو، أعتقد أنني قد أخوض تجربة في إيطاليا مستقبلًا. من يدري؟".

 

واستطرد: "الحديث دائمًا عن كريستيانو رونالدو لكن يجب أن نحترس من الآخرين مثل باولو ديبالا ودوجلاس كوستا الذي يقدم أداءًا استثنائيًا".

 

وأتم: "إنها مجموعة صعبة، لكن من الواضح أن مانشستر يونايتد يريد أن ينهيها كمتصدرًا للمجموعة".

 

المزيد عن: يوفنتوس الايطالي مانشستر يونايتد لوكاكو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 1:21:31 AM