سانشيز على رادار يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس أبدى اهتمامه بريناتو سانشيز نجم بايرن ميونخ تمهيدًا لمحاولة ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت قناة راي سبورت الإيطالية بأن السيدة العجوز تستهدف البرتغالي ريناتو سانشيز.

وأكدت القناة الإيطالية بأن فابيو باراتيسي المدير الرياضي لليوفي مستعد للمغامرة بضم سانشيز الذي كان متوقعًا له مستقبل مبهر قبل بضع سنوات.

وكانت العديد من التقارير الألمانية ربطت سانشيز بالانتقال للبيانكونيري منذ أسابيع وأكدت وجود اهتمام من جانب النادي الإيطالي.

وأشارت القناة الإيطالية إلى أن خورخي مينديز وكيل أعمال صاحب الـ21 عامًا لديه علاقة طيبة مع يوفنتوس بالإضافة إلى العلاقة الجيدة بين الناديين ما قد يسهل إتمام الصفقة الصيف المقبل.