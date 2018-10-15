ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سانشيز على رادار يوفنتوس

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
سانشيز على رادار يوفنتوس
ريناتو سانشيز
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس أبدى اهتمامه بريناتو سانشيز نجم بايرن ميونخ تمهيدًا لمحاولة ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأفادت قناة راي سبورت الإيطالية بأن السيدة العجوز تستهدف البرتغالي ريناتو سانشيز.

 

وأكدت القناة الإيطالية بأن فابيو باراتيسي المدير الرياضي لليوفي مستعد للمغامرة بضم سانشيز الذي كان متوقعًا له مستقبل مبهر قبل بضع سنوات.

 

وكانت العديد من التقارير الألمانية ربطت سانشيز بالانتقال للبيانكونيري منذ أسابيع وأكدت وجود اهتمام من جانب النادي الإيطالي.

 

وأشارت القناة الإيطالية إلى أن خورخي مينديز وكيل أعمال صاحب الـ21 عامًا لديه علاقة طيبة مع يوفنتوس بالإضافة إلى العلاقة الجيدة بين الناديين ما قد يسهل إتمام الصفقة الصيف المقبل.

 

المزيد عن: يوفنتوس ريناتو سانشيز رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 1:21:37 AM