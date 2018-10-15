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رئيس "ملاك العقارات القديمة": 300 ألف عقار في مصر بحاجة إلى ترميم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
رئيس ملاك العقارات القديمة: 300 ألف عقار في مصر بحاجة إلى ترميم
عقار - ارشيفية
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كساب أحمد
 
قال المهندس مجدي حجازي، رئيس منتدى ملاك العقارات القديمة، إن الدولة طلبت من ملاك العمارات قديمًا تخفيض معدلات الإيجارات 3 مرات، وبعد ذلك طلبت منهم تثبيت قيمة الإيجار، ولم تكتفي بذلك بل أعطت الساكن حق التأبيد في السكن وتوريثه.

وتابع "حجازي"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن أوضاع العقارات القديمة أصبحت سيئة للغاية بسبب ضعف العائد وبالتالي عدم الصيانة.

ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 300 ألف عقار في حاجة إلى ترميم، و100 ألف من هذه العقارات لن يجدي معها أي ترميم.
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