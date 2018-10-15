كينو يتحدث لـ"الحكاية" عن حقيقة العرض الصيني وعدم خوفه من مواجهة "القطبين" وطموحاته مع بيراميدز (فيديو)

حل البرازيلي كينو نجم بيراميدز إف سي ضيفًا على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وتحدث اللاعب حول مستقبله مع بيراميدز وحقيقة وصول عرض صيني لضمه، وطموحاته مع الفريق في الدوري هذا الموسم والكثير من الأمور الهامة بشأن مشواره الكروي في مصر.









في البداية عبر "كينو" عن سعادته هو وأسرته بالتواجد في مصر، مؤكدًا أنه قام بزيارة الأماكن السياحية هنا واستمتع كثيرًا بذلك.













وأكد "كينو" أنه لم يتوقع اللعب في مصر قبل الانضمام لـ"بيراميدز"، مؤكدًا على قوة المنافسة في الدوري المصري، وأوضح أن الأندية المصرية تمتلك إمكانيات فنية عالية، ولاعبين على أعلي مستوي، وتمني المنافسة على اللقب رفقة فريقه بيراميدز.









وأوضح البرازيلي كينو أنه لا يخشي مواجهة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلي أنه ينتظر مواجهاتهما بفارغ الصبر، مشيرًا إلي أنهما فريقان كبيران والمواجهة معهما ستكون قوية وممتع واللعب سيكون مفتوح.









وتمني "كينو" أن يهز شباك القطبين الأهلي والزمالك خلال مباراة فريقه معهما.









وعن حقيقة وصول عرض صيني لضمه قال: " اركز حاليًا مع بيراميدز فقط، وابذل قصاري جهدي لتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات، واترك مناقشة العروض والمفاوضات مع الاندية للإدارة تختار الأنسب لي وللنادي".









وأكد "كينو" على طموحاته وزملائه في فريق بيراميدز في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، رغم صعوبة المسابقة، وتواجد أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك ترغب في حصد لقب البطولة.









وأضاف: " نتعامل مع كل مباراة في الدوري المصري بشكل منفرد ونسعى دائمًا لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة على لقب البطولة، وبيراميدز لن يبتعد عن المراكز الثلاث الأولي".









وتطرق للحديث حول الدور الذي يلعبه المستشار تركي آل الشيخ في دعم وتحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصارات وقال: " هو دائمًا يتواصل مع الفريق قبل المباريات لتحفيزنا للقتال من أجل الفوز، وكذلك يهنئنا علي الأداء والنتائج عقب كل مباراة".









وانتقد كينو ، التحكيم المصري، مؤكدًا أنه مختلف تمامًا عن التحكيم في البرازيل.









وأضاف: " أبرز سلبيات التحكيم المصري كثرة احتساب المخالفات، وعدم ا لتصدي لظاهرة اهدار اللاعبين للوقت والسقوط بشكل متكرر عندما يكون الفريق منتصرًا".









ويري اللاعب البرازيلي أن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري سيكون أمرًا جيدًا وسوف يساهم في تحسين أداء التحكيم.









وعن تسجيل أهدافه بطريقة مهارية مع بيراميدز قال: " اسجل بنفس الطريقة التي كنت اسجل بها في الدوري البرازيلي"، مؤكدًا أن أهدافه هذه تأتي بالتدريب المستمري وليس بالحظ.









وكشف "كينو" على متابعته للمنتخب البرازيلي في البطولة الرباعية الودية المقامة بالسعودية، وقال: " تابعت أول مباراة لمنتخب البرازيل في البطولة الرباعية وظهر المنتخب السعودي بشكل جيد ولكن البرازيل كانت الأقوي وحققت الانتصار في النهاية".









وأكد ان الإنضمام لمنتخب البرازيل حلم بالنسبة له، مؤكدًا علي صعوبة ذلك وقال: " نيمار مثلي الأعلي ومعجب به كثيرًا، وأتمني أن أسير علي نفس خطاه وأحصل على النجومية التي وصل لها في المستقبل".



