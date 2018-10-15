خبير أثري: كهوف ما قبل التاريخ بمصر الأجمل في العالم

قال الدكتور محمد حمزة الخبير الأثري والعميد الأسبق لكلية الآثار والمساعد الأسبق لرئيس جامعة القاهرة، إن اكتشاف الكهوف التي تدل على وجود حياة في عصور ما قبل التاريخ في مصر ليس بجديد، حيث أنها معروفة منذ أواخر القرن التاسع عشر.





وتابع حمزة، في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، أنه في أواخر القرن الـ19 اكتشف في مصر وخاصة بمنطقة جبل العوينات في الصحراء الغربية والجلف الكبير والممتدة داخل ليبيا عدد كبير من هذه الكهوف والتي تحتوي على رسومات منها ما هو مرسوم وما هو محفور.





وأشار إلى أن بعض العلماء وعلى رأسهم العالم الألماني كوبر، أبدوا مخاوفهم على هذه الرسومات أو الرسوم حيث كان زائرو هذه الكهوف يقومون بدهان الرسومات بالماء أو الزيت لتبدو أكثر وضوحًا فيستطيعون التقاط صور أجمل وأوضح لها، مما سبب لها الكثير من الضرر.





وأضاف أن منطقة قارا على بعد 640 كم جنوب القاهرة تحوي الكهوف والمآوي الصخرية الأهم في مصر والعالم حيث أطلق عليها العالم دان موريسون اسم لاسكو النيل.





وأوضح أن كهوف لاسكو هي كهوف شهيرة بفرنسا تعتبر الأجمل في العالم، وشبه موريسون الكهوف المصرية بقارا بها لأنها لا تقل عنها روعة، وأطلق عليها هذا اللقب "لاسكو النيل".





وعن أشهر الكهوف في مصر قال إن كهف السباحين يأتي في المقدمة، ويقع في جبل العوينات، وبه 2000 رسم، وقد اكتشف عام 1933م، والثاني هو كهف المستكاوي المكتشف عام 2002م، وهو يضم كذلك أكثر من 2000 صورة أو رسم على الصخور.





وتابع قائلًا توجد كذلك صخرة الزراف، وسميت بذلك لكثرة رسومات الزراف عليها، والتي اكتشفها أحمد حسين عام 1923م.





وأضاف أن جبل العوينات والجلف الكبير في الصحراء الغربية المصرية يحوي أكثر من 1000 كهف صخري، وامتداده في الصحراء الليبية يحوي أكثر من 500 كهف آخر، وفيهم 8500 رسم وصورة وقد تم تسجيلها ونشرها على DVD وصدرت الطبعة الثانية منها عام 2009م.





يذكر أن وزارة الآثار كانت قد أعلنت عن وجود 700 موقع لعصور ما قبل التاريخ وذلك خلال أعمال البعثة الإيطالية المصرية في الصحراء الغربية على مدى 30 عامًا مضت.



