شقيقة دينا هارون تكشف حقيقة وفاتها نتيجة خطأ طبي وتكشف مصير طفلها (فيديو)





بعد موت الممثلة السورية، دينا هارون، انتشرت شائعات كثيرة حول السبب في موتها، وكان أشهرها، أن خطأ طبي هو السبب وراء موتها.





وأدلت شقيقة الممثلة، تولاي هارون، تصريحات تعد هي الأولى بعد وفاة أختها، نافية كل هذه الإشاعات حول الخطأ الطبي.





وقالت في مقابلة مع قناة "دمشق الآن": "فقدت روحي، فقدت قلبي، فقدت أختي، لم يعد لدي أخت، فهي أختي الوحيدة وكانت دائما تشاكسني وتمازحني ولكن هذه المرة كانت "المزحة ثقيلة". مضيفة "راحت بلمح البصر، راحت الروح".





وتابعت "لا أحمل المسؤولية لأحد، وإن كان لأي إنسان ذنب في وفاتها، فحقنا لدى رب العالمين، وأنا أشكر كل الأطباء الذين اهتموا بدينا".

وأعلنت أن طفل الممثلة سوف يبقى مع جدته، ولكنه تفضل أن يبقى مع والده خلدون، معبرة عن استعدادها هي ووالدتها بمعاونة الأب في تربية الطفل.



