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أشرف صبحي: وزارة الشباب لن تكون طرفًا في الصراع الرياضي (فيديو)

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
أشرف صبحي: وزارة الشباب لن تكون طرفًا في الصراع الرياضي (فيديو)
اشرف صبحي
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نعيم يوسف
 
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الوزارة لن تكون طرفًا في الصراع الرياضي، موضحا أن تدخله كمسئول مرتبط بالصالح العام والقانون.

وأضاف "صبحي"، في تصريحات تلفزيونية، أنه يجب على الجميع ضبط النفس، و"الحريص على بلده ميعملش ده ويتنازل ويقبل"، لافتًا إلى أنه يرفض الزج باسم الوزارة في الصراع.

ورفض الوزير الإجابة على سؤال حول متى سينتهي الصراع الرياضي، وعقب قائلا: "خش على السؤال اللي بعده".

المزيد عن: وزير مصر الصراع الرياضي الشباب والرياضة اخبار الرياضة أشرف صبحي
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