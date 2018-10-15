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كاتبة: التعليم في مصر لم يشهد أي تغيير بعد طه حسين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:28 ص
كاتبة: التعليم في مصر لم يشهد أي تغيير بعد طه حسين
إيمان رسلان
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كساب أحمد
 

قالت الكاتبة إيمان رسلان، إن وزير التربية والتعليم طارق شوقي، مسؤول عن ملف تطوير التعليم منذ 5 سنوات، ولم يغير شيئًا إلا كتاب الصف الأول الإبتدائي، معقبة: "لا يوجد لدينا من يخطط للتعليم، فالمجلس القومي للتعليم لا يحتاج إلى أساتذة جامعات، ولكنه في حاجة لمفكرين".

وأضافت "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن التعليم في مصر لم يحدث فيه أي تغيير من بعد طه حسين، لافتة إلى أن التيار المحافظ لم يمس بنية التعليم، وحافظ على بنية الإخوان، وعزل فكر طه حسين، معقبة: "الإخوان متمكنين من التعليم المصري".
المزيد عن: طه حسين توك شو تعليم الإخوان إيمان رسلان أخبار مصر
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