المنتخب يؤدي مرانه الوحيد بسوازيلاند في الثالثة عصر الاثنين بإستاد مافوسو

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن يخوض الفريق مرانه الوحيد في سوازيلاند عند الثالثة عصر الاثنين بتوقيت سوازيلاند، نفس توقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة منتخب إي سواتيني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.

ووصلت بعثة الفراعنة إلى سوازيلاند بعد رحلة السفر من القاهرة حتى الوصول إلى سوازيلاند قرابة ١٠ ساعات، حيث نزلت البعثة لعدة دقائق في مطار عنتيبي بأوغندا قبل أن تكمل الطائرة رحلتها نحو عاصمة سوازيلاند.

يرافق بعثة المنتخب الوطني في رحلته إلى سوازيلاند، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومجدي عبد الغني رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة.

وفضل المدرب المكسيكي إراحة اللاعبين بعد الوصول مباشرة بحيث يتناول الجميع العشاء ثم الخلود لراحة كاملة في ظل الإجهاد الشديد الذي نال من البعثة بسبب الرحلة الطويلة رغم توفير شركة بريزنتيشن سبورتس راعي المنتخب لطائرة خاصة تنقل البعثة من القاهرة إلى سوازيلاند.

ويقام المران الأخير للفراعنة على ملعب "مافوسو" الذي يستضيف اللقاء عضر الثلاثاء، حيث يتحرك الفريق من فندق إقامته في الثانية طهرا لأداء المران في الثالثة.

وحقق المنتخب الوطني فوزا كبيرا على سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الجمعة بإستاد السلام في الجولة الثالثة ويأمل في الفوز الثالث بالتصفيات لتأكيد بلوغ نهائيات كأس الأمم.