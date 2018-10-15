"طفل جميل" فيلم يتناول تعامل أسرة مع مشكلة إدمان المخدرات

ويستند الفيلم إلى يوميات الكاتب الأمريكي ديفيد شيف الذي يؤدي دوره كاريل ويحكي كيف واجه الأب مشكلة إدمان ابنه نيك ويؤدي دوره النجم تيموثي شالاميه.





وتستعرض أحداث الفيلم الأوقات الصعبة والمؤثرة أحيانا في التعامل مع مشكلة إدمان الابن القارئ الشره والكاتب ذي المستقبل الواعد في الكلية، ولجوئه للعلاج قبل عودته مرارا للإدمان.





وقال كاريل، وهو أب لطفلين، خلال العرض الأول للفيلم في بريطانيا خلال مهرجان (بي.إف.آي لندن) السينمائي يوم السبت ”شعرت بمخاوف الأب، أي ولي أمر في الواقع“.





وأضاف متحدثا عن قضية الإدمان ”أعتقد أنها شائعة، هي وباء... أتمنى أن يدرك الناس أن الإدمان... وصمة عار يجب ألا تكون موجودة“.





ويجسد شالاميه ببراعة شخصية نيك وتحولاتها العدوانية.





وقال عن تحضيره للدور ”تعتقد أن مدمن المخدرات أو الإدمان لا يؤثر عليك أو على عائلتك ولكن الإدمان في الواقع مرض بشري... لا يفرق“.



