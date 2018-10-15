برلماني: 70% من الجرائم في مصر ترتكب باستخدام التوك توك
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:26 صأمنية فوزي
علق النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، على حادث الطفلة "رحمة"، ضحية القتل والاغتصاب على يد سائق توك توك، قائلًا: "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة".
وتابع "إدريس"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "فقدنا حوالي 90% من الحرف بسبب انتشار التوك توك، و70% من الجرائم التي تحدث في مصر ترتكب باستخدام التوك توك".
وأكد أنه يجب وضع ضوابط لسائقي التوك توك، وأن الحكومة عليها دور كبير في وضع ضوابط لـ التوك توك.
وتابع "إدريس"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "فقدنا حوالي 90% من الحرف بسبب انتشار التوك توك، و70% من الجرائم التي تحدث في مصر ترتكب باستخدام التوك توك".
وأكد أنه يجب وضع ضوابط لسائقي التوك توك، وأن الحكومة عليها دور كبير في وضع ضوابط لـ التوك توك.