برلماني: 70% من الجرائم في مصر ترتكب باستخدام التوك توك

علق النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، على حادث الطفلة "رحمة"، ضحية القتل والاغتصاب على يد سائق توك توك، قائلًا: "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة".



وتابع "إدريس"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "فقدنا حوالي 90% من الحرف بسبب انتشار التوك توك، و70% من الجرائم التي تحدث في مصر ترتكب باستخدام التوك توك".



وأكد أنه يجب وضع ضوابط لسائقي التوك توك، وأن الحكومة عليها دور كبير في وضع ضوابط لـ التوك توك.

