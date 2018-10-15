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برلماني: 70% من الجرائم في مصر ترتكب باستخدام التوك توك

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:26 ص
برلماني: 70% من الجرائم في مصر ترتكب باستخدام التوك توك
توك توك
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أمنية فوزي
 
علق النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، على حادث الطفلة "رحمة"، ضحية القتل والاغتصاب على يد سائق توك توك، قائلًا: "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة".

وتابع "إدريس"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "فقدنا حوالي 90% من الحرف بسبب انتشار التوك توك، و70% من الجرائم التي تحدث في مصر ترتكب باستخدام التوك توك".

وأكد أنه يجب وضع ضوابط لسائقي التوك توك، وأن الحكومة عليها دور كبير في وضع ضوابط لـ التوك توك.
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