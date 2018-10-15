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كينو: لا أخشي مواجهة الأهلي والزمالك وأتمني تسجيل الأهداف في مرماهما

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:40 ص
كينو: لا أخشي مواجهة الأهلي والزمالك وأتمني تسجيل الأهداف في مرماهما
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علاء خليف
 

أكد البرازيلي كينو نجم بيراميدز أنه لا يخشي مواجهة الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه سوف يسجل الأهداف في مرمي الفريقين.


وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لا أخشي مواجهة الأهلي والزمالك، هما فريقين كبيرين، واعتقد أن المواجهة معهما ستكون قوية واللعب سيكون مفتوح".


وأتم: " انتظر مواجهة الأهلي والزمالك بفارغ الصبر، وسوف اسجل اهداف في مرمي الفريقين".

المزيد عن: كينو بيراميدز الزمالك الدوري المصري الأهلي
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