حلقة للتاريخ مع عمرو أديب.. الساحر كينو يخطف قلوب المصريين وأنظارهم

ظهر النجم البرازيلي كينو لاعب وسط فريق بيراميدز، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، والذي تعرضه شبكة "MBC مصر" ، مساء الأحد.

وشهدت الحلقة إقبالا كبيرا من جماهير الكرة المصرية بجميع انتماءاتها، والذين حرصوا على مشاهدتها، فاللاعب دخل قلوب المصريين من الوهلة الأولى، نظرا لما يتمتع به من مهارة عالية وقدرة رائعة على المراوغة والكاريزما التي ظهرت أثناء تواجده سواء على أرضية الملعب أو خارجه.

وتشير الأرقام إلى حب الجماهير لكينو، ويظهر ذلك واضحا من خلال نسب المشاهدة العالية للحلقة عبر ام بي سي مصر، في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب.

وتحدث كينو من خلال البرنامج عن مشواره الرياضي في أهم البطولات التي شارك فيها وأهم الأهداف التى أحرزها، وتجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري.

وأكد كينو خلال تواجده في البرنامج، أنه يتمنى أن يحرز مزيدا من الأهداف، خاصة أمام الأهلي والزمالك، كما أعلن أن هدفه هو التتويج بالدوري المصري مع فريق بيراميدز.

ويحتل كينو المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف في بطولة الدوري التي يقدم من خلالها أداء مميز.