ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كينو: سعيد جدًا للتواجد في مصر أنا وأسرتي .. واستمتعنا بزيارة الأماكن السياحية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:38 ص
كينو: سعيد جدًا للتواجد في مصر أنا وأسرتي .. واستمتعنا بزيارة الأماكن السياحية
طباعة
علاء خليف
 
عبر البرازيلي كينو نجم بيراميدز عن سعادته بالتواجد في مصر، مؤكدًا أنه معجب كثيرًا بالأماكن السياحية المصرية ويحرص دائمًا على زيارتها.

وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": " معجب كثيرًا بمصر وسعيد جدًا للتواجد هنا أنا واسرتي".

وأضاف: " قمت بزيارة الأماكن السياحية في مصر برفقة اسرتي وكنت سعيد للغاية بما شاهدته".

وأردف: " اسرتي صغيرة تتكون من زوجتي وابني عمره عامين".

وبسؤاله هل يتمني ان يصبح ابنه لاعبًا لكرة القدم قال: " ابني يلعب كرة القدم في المنزل ولكنني لا أعلم كيف سيكون في المستقبل؟".

المزيد عن: مصر كينو عمرو أديب بيراميدز الدوري المصري الأماكن السياحية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 1:21:37 AM