كينو: سعيد جدًا للتواجد في مصر أنا وأسرتي .. واستمتعنا بزيارة الأماكن السياحية

عبر البرازيلي كينو نجم بيراميدز عن سعادته بالتواجد في مصر، مؤكدًا أنه معجب كثيرًا بالأماكن السياحية المصرية ويحرص دائمًا على زيارتها.





وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": " معجب كثيرًا بمصر وسعيد جدًا للتواجد هنا أنا واسرتي".





وأضاف: " قمت بزيارة الأماكن السياحية في مصر برفقة اسرتي وكنت سعيد للغاية بما شاهدته".





وأردف: " اسرتي صغيرة تتكون من زوجتي وابني عمره عامين".





وبسؤاله هل يتمني ان يصبح ابنه لاعبًا لكرة القدم قال: " ابني يلعب كرة القدم في المنزل ولكنني لا أعلم كيف سيكون في المستقبل؟".



