كينو: لم أتوقع اللعب في الدوري المصري قبل الانضمام لبيراميدز





أكد البرازيلي كينو لاعب بيراميدز أنه لم يتوقع الاحتراف في الدوري المصري علي الإطلاق، قبل إنضمامه لصفوف نادي بيراميدز.









وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": " لم أتوقع اللعب في الدوري المصري، ولكن عندما وصلني عرضًا من بيراميدز تحدثت مع وكيل أعمالي وقررت خوض هذه التجربة الجديدة".









وأتم: " الدوري المصري قوي ويضم أندية لديها امكانيات عالية، وكذلك لاعبين على أعلي مستوي، والمنافسة هنا صعبة".



