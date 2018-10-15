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حملة لإزالة الإشغالات بشارع البحر الأعظم (صور)

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:23 ص
حملة لإزالة الإشغالات بشارع البحر الأعظم (صور)
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إيمان عبد العاطي
 
نجح رجال شرطة المرافق بالجيزة، في إزالة الإشغالات، والباعة الجائلين، بشارع البحر الأعظم، دائرة قسم شرطة الجيزة.

وأسفرت جهود الحملة التي قادها المقدم أحمد الدسوقي الضابط بإدارة شرطة المرافق، عن إزالة عربات بيع المأكولات والمشروبات، وتم منع وقوف الباعة الجائلين بالشارع والإشغالات التي تمنع سير المشاه بالطريق، وضبط الطريق في الاتجاهين.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
حملة لإزالة الإشغالات بشارع البحر الأعظم (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشارع البحر الأعظم (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشارع البحر الأعظم (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشارع البحر الأعظم (صور)
حملة لإزالة الإشغالات بشارع البحر الأعظم (صور)
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