كينو: نيمار مثلي الأعلي .. وأهدافي لا تأتي بـ"الحظ"
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:29 صعلاء خليف
تحدث البرازيلي كينو نجم بيراميدز عن الطريقة المميزة التي يسجل بها أهدافه مع الفريق في مباريات الدوري المصري.
وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": " أهدافي لا تأتي بالحظ بل بالتدريب المستمر، وأتمني الوصول لأعلي مستوي مع بيراميدز في المباريات المقبلة".
وأضاف: " البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هو مثلي الأعلى معجب به جدًا، وأتمنى الوصول لمستواه ونجوميته".
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