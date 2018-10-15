وزيرة الثقافة تلقي كلمة نيابة عن السيسي بمؤتمر وزراء العرب (فيديو)





ألقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر وزراء الثقافة العرب بالقاهرة، رحبت خلالها بجميع الضيوف على أرض مصر.





وأعربت عبد الدايم، الفخر باستضافة القاهرة لهذه الدورة، مؤكدة العمل على تأسيس مشروع ثقافي مشترك يمد جسور التواصل بين تراث الماضي العربي العريق والحاضر الواعد.





وأضافت: "نحن أمة ذات عمق حضارى ونسيج واحد قادر على مواجهة التحديات الفكرية والتفاعل مع الثقافات العالمية من خلال استثمار الطاقات البشرية وبناء الانسان العربي وتكاتف الجهود للعمل على تحقيق العدالة الثقافية وذلك بتنشيط حركة الترجمة والمشاركة في مختلف المحافل الدولية المتخصصة".



