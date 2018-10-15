نجم بيراميدز: طموحاتنا التتويج بلقب الدوري.. وسعيد بتصدر استفتاءات "الأفضل"
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:12 صعلاء خليف
كشف البرازيل كينو لاعب بيراميدز عن طموحاته وزملائه بالفريق في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.
وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية"
عبر فضائية "إم بي سي مصر": " لدينا طموحات كبيرة للمنافسة على لقب
الدوري الممتاز هذا الموسم".
وأضاف: " الدوري المصري صعب وقوي وهناك أندية كبيرة
مثل الأهلي والزمالك تسعى للتتويج بلقب البطولة".
وتابع: " نتعامل مع كل مباراة في الدوري المصري بشكل
منفرد ونسعى دائمًا لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة على لقب البطولة".
وأردف: " رغم صعوبة الدوري المصري لكن بيراميدز لن يبتعد
عن المراكز الثلاث الأولى في البطولة".
وأعرب "كينو" عن سعادته بتصدر جميع الاستفتاءات
التي تجري في مصر حول أفضل اللاعبين بالدوري المصري.
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