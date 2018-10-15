نجم بيراميدز: طموحاتنا التتويج بلقب الدوري.. وسعيد بتصدر استفتاءات "الأفضل"

كشف البرازيل كينو لاعب بيراميدز عن طموحاته وزملائه بالفريق في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": " لدينا طموحات كبيرة للمنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم".

وأضاف: " الدوري المصري صعب وقوي وهناك أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك تسعى للتتويج بلقب البطولة".

وتابع: " نتعامل مع كل مباراة في الدوري المصري بشكل منفرد ونسعى دائمًا لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة على لقب البطولة".

وأردف: " رغم صعوبة الدوري المصري لكن بيراميدز لن يبتعد عن المراكز الثلاث الأولى في البطولة".

وأعرب "كينو" عن سعادته بتصدر جميع الاستفتاءات التي تجري في مصر حول أفضل اللاعبين بالدوري المصري.