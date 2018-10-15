رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: قانون التأمين الصحي لم يصل إلينا



وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأحد أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تشمل على 3 هيئات منها هيئة الرقابة على الجودة؛ وهي مستقلة وتلزم المستشفيات بتوفيق أوضعها وإلا لن تحصل على الجودة ولن يتم التعامل معها وبالتالي هي خارج المنظومة الصحية.



وأشار رئيس لجنة الصحة في البرلمان إلى أن قانون التأمين الصحي لم يصل للبرلمان من الحكومة.



قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة في البرلمان، إن الدولة بحاجة إلى "تشريع ملزم" لكل المؤسسات والمنشآت الطبية.