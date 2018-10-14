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بارزاني يستقبل وفد الإصلاح والإعمار في أربيل

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:38 م
بارزاني يستقبل وفد الإصلاح والإعمار في أربيل
مسعود بارزاني
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وكالات
 
استقبل الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، ووفداً رفيعاً من تحالف "الإصلاح والإعمار".



وخلال اللقاء، بحسب ما نقل موقع "باس نيوز"، الكردي الناطق باللغة العربية، أكد الوفد الضيف، على دور ومكانة بارزاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، في ماضي وحاضر ومستقبل كردستان والعراق.



وبينّ الوفد أن "العراق بحاجة إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين بغداد وأربيل، وإيجاد حلول للمشاكل القائمة بينهما"، وفق بيان أورده مكتب الزعيم الكردي، مسعود بارزاني.



كما جدد الوفد الضيف تأكيده على تأييد الأسس الثلاثة التي ينادي بها الرئيس بارزاني، أساساً للعلاقات بين بغداد وأربيل، وهي التوافق، والشراكة الحقيقية، والتوازن.



ورحب الزعيم الكردي، بالوفد الضيف، وتطرق إلى العلاقات بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن "لشعب كردستان حقوق مشروعة، والمهم بالنسبة لنا هي هذه الحقوق، وإزالة العراقيل التي وضعت أمامها"، مشدداً على "ضرورة وضع آليات واضحة، وضمانات للالتزام بالشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن".
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