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كوتشيلني يعتزل كرة القدم دوليًا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:39 م
كوتشيلني يعتزل كرة القدم دوليًا
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ريهام عبدالمحسن
 
أعلن المدافع الفرنسي لوران كوتشيلني نجم آرسنال اعتزاله اللعب الدولي، كما عاتب ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا.

وقال كوتشيلني في تصريحات لفضائية Canal الفرنسية : "ديشامب اتصل بي مرة واحدة بمناسبة عيد ميلادي في سبتمبر ولم يفعل غير ذلك".

وأضاف : "خاب ظني في الكثير من الأشخاص وليس المدرب فقط والأمر يبدو كأنه ضربة قوية على رأسي".

وتابع: "تتويج فرنسا بكأس العالم سبب لي ضررًا نفسيًا أكثر من الإصابة". وذلك في إشارة إلى غيابه عن المنتخب حينها بعد إصابته في وتر العرقوب خلال مواجهة آرسنال وأتلتيكو مدريد لحساب إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي للموسم الماضي.

وأردف قائلا : "أعقتد أنني قدمت كل ما بوسعي لفرنسا ولعبت بطولتي يورو وكأس عالم، فرنسا لديها جيل عظيم وإصابتي لا تغير قراري، المنتخب بالنسبة لي انتهى".

واختتم كوتشيلني تصريحاته قائلاً : "حين تكون في حالة جيدة، يكون لديك الكثير من الأصدقاء وحين تكون مُصابًا بعد فترة من الوقت يتم نسيانك".
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