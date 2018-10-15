برلماني عن قرار "الزراعة" بوقف استيراد بذور الطماطم: تأخر كثيرًا

علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد بذور الطماطم بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد الأوراق، قائلًا: "القرار تأخر كثيرًا جدًا".



وشدد "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، على ضرورة تعويض الفلاحين الذين خسروا خسارة فادحة.



وتابع: "أعتقد إنها مسئولية وزارة الزراعة، صعب قوي أخد حاجة من حكومتي إللي مفروض جابت أحلى حاجة ووافقت على دخولها البلد وفجأة كل ده باظ".

