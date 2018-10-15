ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

برلماني عن قرار "الزراعة" بوقف استيراد بذور الطماطم: تأخر كثيرًا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
برلماني عن قرار الزراعة بوقف استيراد بذور الطماطم: تأخر كثيرًا
طماطم - ارشيفية
طباعة
أمنية فوزي
 
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد بذور الطماطم بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد الأوراق، قائلًا: "القرار تأخر كثيرًا جدًا".

وشدد "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، على ضرورة تعويض الفلاحين الذين خسروا خسارة فادحة.

وتابع: "أعتقد إنها مسئولية وزارة الزراعة، صعب قوي أخد حاجة من حكومتي إللي مفروض جابت أحلى حاجة ووافقت على دخولها البلد وفجأة كل ده باظ".
المزيد عن: مصر طماطم توك شو بذور أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 1:21:37 AM