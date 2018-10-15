برلماني عن قرار "الزراعة" بوقف استيراد بذور الطماطم: تأخر كثيرًا
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:58 صأمنية فوزي
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد بذور الطماطم بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد الأوراق، قائلًا: "القرار تأخر كثيرًا جدًا".
وشدد "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، على ضرورة تعويض الفلاحين الذين خسروا خسارة فادحة.
وتابع: "أعتقد إنها مسئولية وزارة الزراعة، صعب قوي أخد حاجة من حكومتي إللي مفروض جابت أحلى حاجة ووافقت على دخولها البلد وفجأة كل ده باظ".
وشدد "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، على ضرورة تعويض الفلاحين الذين خسروا خسارة فادحة.
وتابع: "أعتقد إنها مسئولية وزارة الزراعة، صعب قوي أخد حاجة من حكومتي إللي مفروض جابت أحلى حاجة ووافقت على دخولها البلد وفجأة كل ده باظ".