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عمرو أديب لـ المواطنين: "الحكومة لما بتحب تزود بتقول"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:42 م
عمرو أديب لـ المواطنين: الحكومة لما بتحب تزود بتقول
عمرو أديب
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رقية جمال
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على نفي الحكومة زيادة أسعار الوقود، قائلًا: "الحمد لله بقى عندنا في مصر في مجلس الوزراء المصري من يقوم بالرد على الشائعات، بقى عندنا قسم الرد على الشائعات".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن هناك 30-40 ألف شائعة تصدر شهريًا عن مصر، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء رد على شائعة زيادة أسعار البنزين، بأنه لاتوجد زيادة في أسعار البترول هذا العام رغم الزيادة التى حدثت في الأسعار العالمية.

وتابع، مخاطبًا المواطنين: "أنتو عارفين أن الحكومة لما بتحب تزود بتقول، مش بيسبونا نضرب أخماس في أسداس".
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