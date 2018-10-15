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سامية حسين: 16% غرامة على قيمة الضريبة العقارية بعد انتهاء مدة السداد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:15 ص
سامية حسين: 16% غرامة على قيمة الضريبة العقارية بعد انتهاء مدة السداد
الدكتورة سامية حسين
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داليا الحسين
 
أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضرائب العقارية ستبدأ في تحصيل الغرامة بنسبة 16% على قيمة الضرائب بعد انتهاء مدة سداد الضريبة العقارية غدًا، مشيرة إلى أنه يمكن تقسيط الضريبة العقارية على فترات مختلفة.

وأوضحت "حسين"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه سيكون هناك غرامات مالية في حالة عدم السداد، بالإضافة إلي دفع الرسوم الضريبة، متابعة: "مليار و600 مليون جنيه هي حصيلة سداد الممولين للضريبة العقارية".

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن أصحاب الوحدات التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه لديهم فترة سماح لطلب الإعفاء حتى 30 يونيو 2019.
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