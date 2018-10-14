ألمانيا: الاتحاد الاجتماعي المسيحي يفوز بانتخابات البرلمان في بافاريا بـ39.2 %

فاز الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الشريك الرئيسي للاتحاد الديمقراطي المسيحي برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الانتخابات البرلمانية في بافاريا بنسبة 39.2 بالمئة، وفقا لموقع اللجنة الانتخابية المحلية، عقب معالجة 50.7 بالمئة من البيانات.

وتعتبر هذه النتيجة أفضل من بيانات استطلاع "إكسيت بول" قناة تلفزيون "أ ر د"، التي أظهرت 35.5 بالمئة.

وكانت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد "إفراتيست ديماب" في ولاية بافاريا خصيصا لقناة "أي.إر.دي" الألمانية، أظهر انخفاض شعبية المستشارة أنجيلا ميركل في بافاريا، أي حزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي"، إلى مستوى قياسي. وذلك على عتبة انتخابات محلية في بافاريا.





وفقا للمعلومات المتوفرة لدى القناة، فقد صوت خلال الانتخابات السابقة لصالح حزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" 47.7 في المائة من سكان بافاريا. أما الآن فانخفض هذا المؤشر ليبلغ نسبة 33 في المئة فقط. وبالإضافة إلى ذلك فقد انخفض مدى شعبية الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" هو الآخر حتى بلغ نسبة 11 في المائة.





وأعرب أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم (نسبة 52 في المئة) عن عدم ارتياحهم لعمل حكومة بافاريا. فيما دعا 71 في المئة حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، أن يقوم بتشكيل ائتلاف مع أي حزب سياسي آخر.