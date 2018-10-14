حمد القحطان يطرح "متى تشتاق"

طرح المطرب حمد القطان، ثانى كليباته بعنوان "متى تشتاق" وهى ضمن مشاريعه الفنية والتى فضل أن تكون من مصر، وهي من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان السيف، وتوزيع مكس عثمان عبود، وإشراف تركى العتيبى، وإنتاج "بيرد آي" للمنتج محمد الدياسطى، وإخراج محمد الحمادى.









كان القطان، طرح مؤخرا كليب "مسافة السكة"، الذى شاركه الغناء فيه ملحن الأغنية ناصر الصالح، وهو من إخراج محمد الحمادى فى ثانى تعاون يجمعهما سويًا، وهي من إنتاج "بيرد آى"، وكتب كلماته خالد العوضى، وتوزيع موسيقى وميكس تميم، وماستر أمير محروس، كما يُحضر حاليا حمد القطان لإطلاق أكثر من أغنية باللهجة المصرية، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.