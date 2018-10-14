في خسارة الوزن.. القيام بـ"الأعمال المنزلية" تُعادل ممارسة التمارين الرياضية!

التوجّه إلى النادي الرياضي للحفاظ على اللياقة البدنية أمر يتطلّب مجهوداً كبيراً لناحية تأمين الوقت الكافي والمناسب ولناحية القوّة والطاقة الجسدية. يصبح الأمر بعد أكثر تعقيداً إذا كنتِ امرأة عاملة وربّة منزل في الوقت عينه، تنتظركِ الأعمال المنزلية يومياً بعد دوام العمل المرهق. لكن مَن قال أنه من الضروري أن تتوجّهي إلى النادي الرياضي أو تذهبي للركض كي تخسري الوزن وتحافظي على رشاقتكِ؟ كشفت دراسة بريطانية جديدة أن القيام بالأعمال المنزلية أمر كافٍ وفعّال لحرق السعرات الحرارية دون مغادرة المنزل.





بيّنت نتائج هذه الدراسة أنّ الأشخاص الذين قاموا بتنظيف المنزل لمدة ساعتين حرقوا 600 سعرة حرارية في جسمهم، أي ما يعادل تقريباً ضعف السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم عند الركض لمسافة 5 كلم (374 سعرة حرارية). إضافة إلى ذلك، وجد الباحثون كمية السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم عندما يقوم الأشخاص ببعض الأعمال المنزلية وحدها، والنتيجة أتت على الشكل التالي:





- تنظيف النوافذ لمدة 20 دقيقة: 115 سعرة حرارية.

- تنظيف الأرض بواسطة الممسحة لمدة 20 دقيقة: 107 سعرات حرارية.

- تنظيف الغبار لمدة 40 دقيقة: 200 سعرة حرارية.

- تنظيف المنزل بواسطة المكنسة الكهربائية لمدة 20 دقيقة: 86 سعرة حرارية.



