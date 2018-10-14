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مقتل وإصابة 13 من الميليشيات بقصف على الملاجم في البيضاء

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:15 م
مقتل وإصابة 13 من الميليشيات بقصف على الملاجم في البيضاء
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وكالات
 
قتل وأصيب 13 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في قصف مدفعي شنته قوات الجيش على تجمع لهم في مديرية الملاجم، شرق محافظة البيضاء، وسط البلاد.



وذكر مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام، المقدم عبدالوهاب بحيبح لـموقع الجيش اليمني، "سبتمبر نت"، أن "مدفعية الجيش استهدفت بدقة عالية ، تجمعاً للمليشيا في ظهر البياض، بمديرية الملاجم.



وأكد المقدم بحيبح، أن "القصف أسفر عن مصرع وإصابة 13 من عناصر الميليشيا المتواجدين في الموقع المستهدف".
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