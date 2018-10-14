بيتزي يسمح لثلاثي المنتخب السعودي بمغادرة معسكر الأخضر

منح الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي لثلاثي المنتخب، سلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين ومحمد العويس بمغادرة معسكر الأخضر.





ولم يُشارك سلمان الفرج في تدريبات الأخضر الجماعية، اليوم الأحد، لشعوره بآلام في عضلة الفخذ، التي يُعاني منها منذ مباراة البرازيل، حيث اكتفى بالعلاج الموضعي برفقة الجهاز الطبي.





وواصل عبدالعزيز الجبرين تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، اليوم الأحد؛ نظرًا لمعاناته من آلام في العضلة الضامة قبل انطلاق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.





ووافق بيتزي على مغادرة سلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين لمعسكر الأخضر، واستكمال برنامجهما العلاجي في عيادة ناديهما بعد تأكد عدم مشاركتهما، فيما سمح لحارس المرمى محمد العويس بمغادرة المعسكر؛ لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة البرازيل.



