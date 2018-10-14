ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بيتزي يسمح لثلاثي المنتخب السعودي بمغادرة معسكر الأخضر

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:10 م
بيتزي يسمح لثلاثي المنتخب السعودي بمغادرة معسكر الأخضر
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
منح الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي لثلاثي المنتخب، سلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين ومحمد العويس بمغادرة معسكر الأخضر.

ولم يُشارك سلمان الفرج في تدريبات الأخضر الجماعية، اليوم الأحد، لشعوره بآلام في عضلة الفخذ، التي يُعاني منها منذ مباراة البرازيل، حيث اكتفى بالعلاج الموضعي برفقة الجهاز الطبي.

وواصل عبدالعزيز الجبرين تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، اليوم الأحد؛ نظرًا لمعاناته من آلام في العضلة الضامة قبل انطلاق منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

ووافق بيتزي على مغادرة سلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين لمعسكر الأخضر، واستكمال برنامجهما العلاجي في عيادة ناديهما بعد تأكد عدم مشاركتهما، فيما سمح لحارس المرمى محمد العويس بمغادرة المعسكر؛ لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة البرازيل.

ومن المقرر أن يُلاقي المنتخب السعودي نظيره العراقي، مساء يوم غد الاثنين، في بطولة سوبر كلاسيكو الودية، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
المزيد عن: محمد العويس مباراة السعودية والعراق عبدالعزيز الجبرين سوبر كلاسيكو خوان أنطونيو بيتزي المنتخب السعودي إصابة سلمان الفرج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
2
x
18:00
0
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 11:41:30 PM