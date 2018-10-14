زوجة المصري المختطف بنيجيريا تناشد "السيسي" بالتدخل للإفراج عنه

كشفت نهلة محمد السعودي، زوجة المصري المختطف بنيجيريا، تفاصيل الواقعة، قائلة إن زوجها سافر إلى نيجيريا للبحث عن فرصة عمل، وكان قلقًا من السفر إلى نيجريا، وقامت عصابة بخطفه بعد وصوله مباشرة وطلبت فدية قيمتها مليون دولار.



وأضافت "زوجته"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن العصابة تركت معه هاتفه المحمول ليطلب من ذوية فدية، ويطلب منها أن تحول له رصيد على هاتفه دائمًا، متابعة: "كل ما يكلمني يقولي أنا بموت كل يوم، وجهزي فلوس الفدية في أقرب وقت، وأنا مش معايا غير 350 جنيه، تركهم في المنزل قبل خطفه".



وأشارت إلى أنها تواصلت مع الخارجية المصرية، وتتواصل معها باستمرار؛ لمعرفة كل جديد، معقبة: "أنا وولاده هنموت من غيره، وبنتقطع من جوانا".



وناشدت الرئيس السيسي بالتدخل لإعادة زوجها إلى أرض الوطن.

