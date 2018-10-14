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عامر خان ينسحب من إنتاج فيلم سينمائي بسبب اتهام مخرجه بالتحرش

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:06 م
عامر خان ينسحب من إنتاج فيلم سينمائي بسبب اتهام مخرجه بالتحرش
عامر خان
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أحمد جمال أحمد
 
أعلن نجم بوليوود عامر خان في بيان رسمي نشر على صفحته الخاصة على تطبيق انستجرام، أن شركت إنتاجه تنسحب من إنتاج فيلم Mogul بعد أن اكتشف اتهام مخرج الفيلم "سوبهاش كابور" بقضية تحرش جنسي.
 
وكان فيلم Mogul سيقدم السيرة الذاتية لأحد الشخصيات البارزة بالهند وهو "جولشان كومار"، وقد أعلن عامر في بيانه المشترك مع زوجته أن شركتهما تتراجع عن هذا المشروع.

ولم يعلن عامر عن اسم الفيلم أو مخرجه في البيان حفظا لماء الوجه، إلا أن البيان كشف أن المخرج كان سيتولى العمل السينمائي القادم من إنتاج شركة عامر خان للإنتاج.
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