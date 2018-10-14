استقالة يان كوزاك من تدريب منتخب سلوفاكيا

أعلن الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم، اليوم، الأحد، عن استقالة يان كوزاك المدير الفني للمنتخب.

ووصف الاتحاد خطوة الاستقالة بأنها " قرار مفاجئ" من جانب كوزاك، 64 عاما، وذلك بعد 5 أعوام أمضاها في هذا المنصب.

وكان المنتخب السلوفاكي خسر بهدف مقابل هدفين أمام نظيره التشيكي أمس، السبت، في المباراة التي أقيمت بينهما في المرحلة الثانية للمجموعة الأولي بالمستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية، لتحتل سلوفاكيا المركز الأخير في مجموعتها.

وسيتولى المدرب المساعد

شتيفان تاركوفيتش قيادة المنتخب السلوفاكي فنيا في مباراته الودية أمام المنتخب السويدي بعد غدٍ، الثلاثاء.