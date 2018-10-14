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روزاموند بايك تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد A Private War بميامي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:01 م
روزاموند بايك تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد A Private War بميامي
روزاموند بايك
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أحمد جمال أحمد
 
افتتحت النجمة روزاموند بايك  العرض الخاص لفيلمها الجديد A Private War، بمدينة ميامي، و الذي تجسد به شخصية الصحفية الأمريكية ماري كوليفين.

وتعد كوليفين واحدة من الصحافيات اللائي كان لهن دورا كبيرا في الكشف عن خبايا الحروب في العشرون عام الماضية عن طريق عملها بالصحافة، وذلك أدى لتعرضها لفقد عينيها في إحدى تغطياتها الصحفية.

ويشارك روزاموند في بطولة الفيلم كل من النجم جيمي درونان وتو هولاندر، ومن المقرر طرحه بصالات العرض خلال الأسابيع القليلة القادمة.
روزاموند بايك تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد A Private War بميامي
روزاموند بايك تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد A Private War بميامي
روزاموند بايك تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد A Private War بميامي
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