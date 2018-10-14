رئيس نادي الجزيرة يهاجم اتحاد الكرة بسبب كأس مصر

هاجم حمدي حفيظ جميعي رئيس نادي الجزيرة بمطروح اتحاد الكرة المصري بعد إعلان جدول مباريات دور الـ ١٦ من مسابقة كأس مصر وقيامهم بتأجيل مباراة هذا الدور أمام بتروجت وذلك إعلان صريح بأن المصري البورسعيدي طرف مواجهة دور الـ ٣٢ التي تأجلت هي الآخرى والذي يلعب بالدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية هو من سيصعد لمواجهة النادي البترولي.





حيث كتب رئيس الجزيرة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لم أعد أتفاجئ من هذا العبث والعشوائية في أتحاد الكرة، لم نلعب دور ال٣٢ وتم تأجيل مباراة دور ال١٦ والسبب البطولة الإفريقية بفرض أن المصري سيفوز على الجزيرة، ضاربين عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص إذا فاز الجزيرة فما داعي التأجيل بسبب البطولة الإفريقية".





أضاف :"الصحيح أن تلعب المباراة على ملعب الخصم طالما أن صاحب الملعب لا يستطيع توفير ملعب للمباراة .. ولكن ؟؟!!، عشوائية تجعلك تندم على نجاحك ووصولك لهذا المستوى من البطولة وربما نندم على أشتراكنا في البطولة من الاصل؟؟، عيب هذا الانحياز ضد نادي محترم مثل الجزيرة" .



