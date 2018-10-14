رئيس كوريا الجنوبية يطالب بمكافأة نظيره الشمالى.. ويصفه بالصادق

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي ان" لصحيفة فرنسية، إنّ الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" صادق ويسعى في الواقع للتخلي عن الأسلحة النووية، مطالباً المجتمع الدولي بمكافأته على ذلك.

وقال مون في مقابلة مع "لوفيجارو" قبل زيارة دولة إلى باريس "لقد تباحثت بعمق مع "كيم" لساعات فى العام الجارى، و أقنعتني هذه الاجتماعات بأنه اتخذ القرار الاستراتيجي بالتخلي عن سلاحه النووي".

ومن المقرر أن يلتقي مون بالرئيس إيمانويل ماكرون، غداً الإثنين.

وتعهد كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة تاريخية في سنغافورة في يونيو للعمل من أجل نزع السلاح النووي، لكن الاتفاق كان موجزًا بشأن التفاصيل ولم تحقق المحادثات الكثير من التقدم منذ ذلك الحين، حيث رفضت كوريا الشمالية إعلان جدول زمني محدد لنزع سلاحها النووى.

وبينما أوقفت بيونجيانج التجارب النووية والصاروخية هذا العام، لكنها فشلت في الوفاء بوعدها بالسماح بالتفتيش الدولي على تفكيك موقع بارجيري في مايو، مما أثار انتقادات بأن هذه الخطوة يمكن عكسها.

بينما قال مون "إنّ كيم كان صادقاً وهادئاً ومهذباً، لكنه شعر بالإحباط بسبب عدم ثقة المجتمع الدولي المستمر".

وأضاف مون "لقد حان الوقت للرد على هذه الجهود التي كان من الصعب الموافقة عليها، نحن بحاجة للتأكيد لـ"كيم جونج أون" بأنه اتخذ القرار الصحيح في اتخاذ قرار بنزع السلاح النووي، ونحن بحاجة لمرافقته في رغبته في سلام دائم وثابت".

وقال مون إنه يأمل في أن تسمح قمة أخرى ترامب-كيم للرئيسين بالذهاب أبعد من التصريحات التي أدليا بها في اجتماعهما الأول في سنغافورة.

وقال: "إن إعلان نهاية للحرب الكورية سيكون بداية لإنشاء نظام سلام، داعياً أيضًا الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات مقابلة موثوقة لضمان أمن النظام".

وأضاف "يمكننا أيضا في المستقبل مناقشة تخفيف العقوبات، وفقا للتقدم في مجال نزع الأسلحة النووية".