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حارس توتنهام معلقًا على واقعة "سُكره": لن تتغير طبيعتي أبدًا !

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:58 م
حارس توتنهام معلقًا على واقعة سُكره: لن تتغير طبيعتي أبدًا !
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عمر عبدالعزيز
 
علق الحارس الدولي الفرنسي ولاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هوجو لوريس، عن واقعة قيادته للسيارة وهو متأثرًا بالكحوليات.

وأضاف لوريس خلال تصريحاته لصحيفة الـ"Le Journal du Dimanche" الفرنسية قائلا: "هذا ليس الإنطباع الذي أريد تركه حولي، ولكن الأخطاء تحدث ويجب ألّا تؤثر علي كرجُل".

وواصل: "إنها حادثة مرت وانتهت ولا تغير طبيعتي كرجل أو كلاعب محترف".
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