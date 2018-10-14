حارس توتنهام معلقًا على واقعة "سُكره": لن تتغير طبيعتي أبدًا !
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:58 معمر عبدالعزيز
علق الحارس الدولي الفرنسي ولاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هوجو لوريس، عن واقعة قيادته للسيارة وهو متأثرًا بالكحوليات.
وأضاف لوريس خلال تصريحاته لصحيفة الـ"Le Journal du Dimanche" الفرنسية قائلا: "هذا ليس الإنطباع الذي أريد تركه حولي، ولكن الأخطاء تحدث ويجب ألّا تؤثر علي كرجُل".
وواصل: "إنها حادثة مرت وانتهت ولا تغير طبيعتي كرجل أو كلاعب محترف".
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