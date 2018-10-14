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دبلوماسي روسي: مصر دولة كبرى في منطقة الشرق الأوسط

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:56 م
دبلوماسي روسي: مصر دولة كبرى في منطقة الشرق الأوسط
فيتشسلاف ماتوزوف
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أمنية فوزي
 
قال فيتشسلاف ماتوزوف، الدبلوماسي الروسي السابق، إن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره عبد الفتاح السيسي يأتي في إطار أهمية العلاقات بين الطرفين، خاصة أن روسيا تدرك أن مصر دولة كبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مساء الأحد، أن موسكو لا تعارض أي علاقات بين مصر وأمريكا، متابعًا: "نحن نظر للقاهرة باحترام وتقدير للعلاقات، ولا أحد يوجه اللوم لمصر لعلاقاتها بأوروبا وأمريكا". 

وأوضح أن الوضع في الشرق الأوسط بغاية الصعوبة خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق، ولذلك تنسيق الجهود الروسية - المصرية حاجة ملحة جدًا.
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