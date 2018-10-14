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"التنسيق الحضاري" عن تشويه تمثال الفلاحة المصرية: "مشهد لايليق بمصر"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:54 م
التنسيق الحضاري عن تشويه تمثال الفلاحة المصرية: مشهد لايليق بمصر
تمثال الفلاحة المصرية
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رقية جمال
 
قال محمد أبو سعده، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، عن طلاء تمثال الفلاحة المصرية بالهرم بـ "اللاكية الأبيض"، إن من قام بهذا العمل فخور به، ولا يرى أنه قام بعمل مشين، مشيرًا إلى أن هذا التمثال مصنوع من الحجر ولا ينبغي طلاءه.

وأضاف "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم" على فضائية "on-e"، اليوم الأحد، أن فكرة احترام الإبداع للفنان صاحب العمل، وان نرجع لصاحب العمل او جهات الاختصاص حال كون صاحب العمل غير موجود، مشيرًا إلى أن هذا المشهد لا يليق بمصر.

وناشد، الأجهزة المحلية بعدم التعامل مع أي أعمال في الفراغ العام، أو القيام بصيانة أي تمثال إلا بالرجوع للجهات المختصة بوزارة الثقافة، لإتباع ضوابط العمل مع الأعمال الفنية، فيما يتعلق بالشخصيات التاريخية أو أي تماثيل بحاجة لترميم او صيانة.
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