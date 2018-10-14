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أليكساندر سكارسجارد يحتفل ببداية بث مسلسله الجديد بلندن

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:43 م
أليكساندر سكارسجارد يحتفل ببداية بث مسلسله الجديد بلندن
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أحمد جمال أحمد
 
احتفل النجم الشاب أليكساندر سكارسجارد ببداية بث مسلسله الجديد the little drummer girl بحضور إعلامي وجماهيري كبير بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويعد هذا المسلسل من فئة المسلسلات القصيرة كونه يتكون من ستة حلقات فقط ، وهو مستوحى من رواية كلاسيكية للكاتب جون لو كاريه.

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي افتتح به سكارسجارد العرض الخاص لفيلمه الجديد  The Humming Bird Project ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي الدولي بدورته رقم 62.
أليكساندر سكارسجارد يحتفل ببداية بث مسلسله الجديد بلندن
أليكساندر سكارسجارد يحتفل ببداية بث مسلسله الجديد بلندن
أليكساندر سكارسجارد يحتفل ببداية بث مسلسله الجديد بلندن
أليكساندر سكارسجارد يحتفل ببداية بث مسلسله الجديد بلندن
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