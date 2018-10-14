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الثلاثاء.. احتفالا بيوم "العصا البيضاء".. الشمس تفتتح "الحكاية روح"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:51 م
الثلاثاء.. احتفالا بيوم العصا البيضاء.. الشمس تفتتح الحكاية روح
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شيماء عطية
 

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرض " الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة و ذلك الثلاثاء المقبل الموافق ١٦ أكتوبر الجاري، بالتزامن مع " اليوم العالمي للعصا البيضاء " ، و الذي يحتفي به العالم بالمكفوفين، و ذلك في تمام السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

 

جدير بالذكر أن العرض يستعرض سيرة حياة الفنانين الكبار عمار الشريعي، سيد مكاوي و طه حسين، و غيرهم من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، و كيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر و العالم العربي التي لا تنسى، و العمل هو العمل الثاني للفرقة الذي تكون بطلته ممثلة من ذوي الاحتياجات الخاصة .

 

" حكاية روح" بطولة رحمة، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، استعراضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، العرض من تأليف و أشعار مصطفى زيكو، و من إخراج محمد متولي.

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