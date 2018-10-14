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كاتب سعودي: المملكة لن تخضع لأي تهديد

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:52 م
كاتب سعودي: المملكة لن تخضع لأي تهديد
جميل الذيابي
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داليا الحسين
 
شدد الكاتب السعودي جميل الذيابي، على أن المملكة العربية السعودية لن تخضع لأى تهديد، مضيفًا: "نثق في أدوات وقدرات المملكة على التصدي لأى تهديد".

وأضافت "الذيابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المملكة أمامها عدد من الخيارات للمواجهة والرد على التهديدات.

وتابع: "السعودية دولة مؤثرة ومهمة ومن يتحدث عنها لابد أن يعلم قدرها، وستكون ثابته على مبادئها ولا تتأثر بأى تهديدات".

وأشار إلى أن التصريحات الأمريكية حول السعودية تستهدف الداخل الأمريكي وليس لها أبعاد على المملكة.
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