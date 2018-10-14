813 مليون دولار صادرت مصر من الكيماويات خلال 8 أشهر

بلغت صادرت مصر من الكيماويات بقيمة 813.4 مليون دولار فى 8 اشهر وذلك فى الفترة من يناير الى نهاية أغسطس 2018.





وبحسب بيانات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم ،فإنه تم تصدير كيماويات عضوية ب 292.4 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس ،مقارنة ب 195 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضى.





كما تم تصدير كيماويات غير عضوية بـ334 مليون دولار، مقابل 216 مليون دولار.





وتم تصدير كيماويات متنوعة ب 187 مليون دولار ،مقابل 79.3 مليون دولار،490.3 مليون دولار ، وبلغ نمو الصادرات السابقة نسب تتراوح من 50% الى 135% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.