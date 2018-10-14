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813 مليون دولار صادرت مصر من الكيماويات خلال 8 أشهر

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:50 م
813 مليون دولار صادرت مصر من الكيماويات خلال 8 أشهر
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الفجر الاقتصادى
 
بلغت صادرت مصر من الكيماويات بقيمة 813.4 مليون دولار فى 8 اشهر وذلك فى الفترة من يناير الى نهاية أغسطس  2018.

وبحسب بيانات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم  ،فإنه تم تصدير كيماويات عضوية ب 292.4 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس ،مقارنة ب 195 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضى.

كما تم تصدير كيماويات غير عضوية بـ334 مليون دولار، مقابل 216 مليون دولار.

وتم تصدير كيماويات متنوعة ب 187 مليون دولار ،مقابل 79.3 مليون دولار،490.3 مليون دولار ، وبلغ نمو الصادرات السابقة نسب تتراوح من 50% الى 135% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.
المزيد عن: الصناعات الكيماوية الصادرات والواردات الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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