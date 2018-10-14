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محامٍ: تغيير اسم شارعي "حسن البنا" و"سيد قطب" بالبحيرة على الورق فقط

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:50 م
محامٍ: تغيير اسم شارعي حسن البنا وسيد قطب بالبحيرة على الورق فقط
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كساب أحمد
 

قال عادل محلاب، المحامي ومنسق جبهة 30 يونيه، إن اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، غير اسم شارعي حسن قطب، وحسن البنا، بالبحيرة خلال عام 2014 على الورق فقط، ولم يتم تنفيذه حتى الآن.

وأضاف "محلاب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الحالي من المفترض قيامة بإخطار الأجهزة التنفيذية بقرار تغيير اسم الشارعين خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن شارعي حسن البنا، وسيد قطب، تم تغير أسمائهم على الورق إلى "أبو غزالة" و"عدلي منصور".
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