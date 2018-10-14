المجلس المصري للشؤون الخارجية: علاقات مصر وروسيا تطورت بشكل كبير في الفترة الماضية

قال عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير الأسبق لمصر في روسيا، إن الجانب الروسي لا يزال لديه هاجس من التفكير في موسكو كبديل لواشنطن.





وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مساء الأحد، أن علاقات مصر خلال السنوات الأخيرة تطورت بشكل كبير مع موسكو، وأن اللقاء سيكون التاسع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.





وأوضح أن التعاون العسكري بين موسكو ومصر يسير على قدم وساق، ولا يوجد أي مشكلات في ذلك الملف، والتعافي الاقتصادي المصري يقع على عاتق أجندة السيسي في كل جولاته.



