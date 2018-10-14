ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المجلس المصري للشؤون الخارجية: علاقات مصر وروسيا تطورت بشكل كبير في الفترة الماضية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:48 م
المجلس المصري للشؤون الخارجية: علاقات مصر وروسيا تطورت بشكل كبير في الفترة الماضية
طباعة
أمنية فوزي
 
قال عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير الأسبق لمصر في روسيا، إن الجانب الروسي لا يزال لديه هاجس من التفكير في موسكو كبديل لواشنطن.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مساء الأحد، أن علاقات مصر خلال السنوات الأخيرة تطورت بشكل كبير مع موسكو، وأن اللقاء سيكون التاسع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أن التعاون العسكري بين موسكو ومصر يسير على قدم وساق، ولا يوجد أي مشكلات في ذلك الملف، والتعافي الاقتصادي المصري يقع على عاتق أجندة السيسي في كل جولاته.

وأشار إلى أن اللقاء التاسع بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي يركز على التعاون العسكري والاقتصادي، وأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين تعاني من توترات خاصة في سوريا وليبيا.
المزيد عن: مصر روسيا التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
2
x
18:00
0
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 10:21:34 PM