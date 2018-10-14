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أول تعليق من لبنى عسل بعد عودتها لبرنامج "الحياة اليوم"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:42 م
أول تعليق من لبنى عسل بعد عودتها لبرنامج الحياة اليوم
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الفجر الفني
 

أعربت الإعلامية لبنى عسل، عن سعادتها بالعودة لقناتها المفضلة التي استمرت فيها لفترة كبيرة خلال مشوارها في مجال الإعلام وتقديم برامج "التوك شو".

 

وقالت "عسل"، في أولى حلقات برنامجها "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، :"هذه اللحظة مهمة جدًا بالنسبة لى.. فالحياة اليوم ليس مجرد برنامج، بل هو حياة أخرى".

 

وأضافت "عسل" :"الحياة اليوم مرتبط بأحداث مهمة وبفترات صعبة ولحظات فرح وأخرى حزن.. والبرنامج يقوم بالأساس على المصداقية".

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