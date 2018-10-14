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الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:44 م
الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي
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الفجر السعودي
 
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب فيه عن شكره لفخامته على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركي،ا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة ـ بإذن الله ـ

من جانبه ، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها.
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