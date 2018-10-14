ضياء السيد: الشناوي يتحمل ٩٥٪؜ من هدف إي سواتيني





أبدي ضياء السيد المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للشباب، قلقه الشديد علي حراسة مرمي المنتخب الوطني في الوقت الحالي بعد رحيل المخضرم عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق".





وقال"الحضري" في تصريحات في برنامج "شوت مع حتحوت" الذي يقدمه " هاني حتحوت" علي راديو مصر 88.7:" لايوجد حارس في الوقت الحالي يجعلني أشعر بالأطمنان بعد رحيل الحضري".





وواصل:"الحضري أخذ جزء كبير من تاريخ المنتخب وجزء كبير من الاطمئنان عند الجماهير".





وأوضح:"ان محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر،ادائه متذبذب حتي الان مع ان هو اكثر الموجودين خبرة".





وحمل محمد الشناوي مئولية الهدف الذي تلقاه في مرماه في مباراة سواتيني ( سوازيلاند ) قائلاََ: لو طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر يتحمل 5% من الخطأ فالشناوي يتحمل 95% من الهدف ".





وتابع :" ان أحمد المحمدى قائد المنتخب الوطنى، نجم كبير يستحق الوجود مع الفراعنة، وانه ظهر بشكل مختلف في الطريقة الهجوميه التي يطبقه خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب".





وأوضح :"ان تعليمات هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ، للمحمدي كانت محجماه والطريقه الهجوميه دي هو بيجيد فيها اكتر ولاقي نفسه ".





ويذكر ان أحمد المحمدى، قد أحرز أول هدف له مع الفراعنة منذ هدفه فى شباك بنين بأمم إفريقيا 2010 أي منذ 8 أعوام حيث سجل الهدف الأول للفراعنة فى شباك سوازيلاند، فى المباراة التى جمعة المنتخبين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019.



